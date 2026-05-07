Al David di Donatello 2026, il film “Le città di pianura” si è aggiudicato sette premi, tra cui quello come miglior film. Il lavoro del regista veneto ha battuto anche titoli di registi noti come Sorrentino. Inoltre, l’attore teatrale Sergio Romano ha conquistato il premio come miglior attore protagonista, superando Toni Servillo. La serata ha visto altri riconoscimenti per vari protagonisti del cinema italiano.

Il film di Francesco Sossai è un road movie ambientato nella bassa veneta: due cinquantenni spiantati in cerca dell'ultimo bicchiere della serata, uno studente di architettura timido che si ritrova trascinato nella loro odissea notturna. Un film senza star, con budget contenuto, per una coproduzione italo-tedesca. Presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard, uscito in sala a ottobre con duecentosessantamila presenze totali. Non esattamente un fenomeno di massa. Eppure ha convinto tutti: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior casting, miglior canzone originale. E il colpo di...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori

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Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com