Vincenzo Scolamiero all’Aleph Rome Hotel

È stata inaugurata presso l’Aleph Rome Hotel una mostra personale dell’artista Vincenzo Scolamiero, che rappresenta la fase conclusiva della rassegna intitolata “Dialoghi tra storia e contemporaneità”. La mostra presenta una serie di opere che riflettono sui temi storici e sul rapporto con il presente, e resterà aperta al pubblico per un certo periodo. L’evento coinvolge anche altre iniziative collegate alla rassegna.

Cosa: Mostra personale dell’artista Vincenzo Scolamiero, atto conclusivo della rassegna d’arte Dialoghi tra storia e contemporaneità. Dove e Quando: Presso gli spazi dell’Aleph Rome Hotel (Via di San Basilio 15, Roma), dal 15 maggio al 31 agosto 2026. Perché: Per scoprire un affascinante contrasto estetico in cui le opere astratte e materiche dell’artista entrano in profonda risonanza con l’architettura classica e sontuosa del palazzo storico. Il cuore di Roma si conferma ancora una volta un palcoscenico d’eccezione dove il passato monumentale e la vivacità dell’espressione artistica odierna si incontrano in un connubio affascinante. L’Aleph Rome Hotel, prestigiosa struttura appartenente al circuito Curio Collection by Hilton, si prepara ad accogliere un nuovo e atteso evento culturale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Vincenzo Scolamiero all’Aleph Rome Hotel Notizie correlate Leggi anche: Arte e luce all’Aleph Rome Hotel: la mostra di Alessandra Porfidia Vincenzo Scolamiero: al Mattatoio la materia si fa pitturaCosa: La mostra personale “Con qualche parte della terra” di Vincenzo Scolamiero, a cura di Maria Vittoria Pinotti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dialoghi tra storia e contemporaneità, Terzo appuntamento d’Arte all’ Aleph Rome Hotel con la personale di Vincenzo Scolamiero; INFINITO CABINET. MARIA CRISTINA CRESPO a cura di Giusy Caroppo; CAFFITALY SCEGLIE IL GRUPPO ARMANDO TESTA PER LA SUA COMUNICAZIONE. Vincenzo Scolamiero in mostra al museo Carlo BilottiCome fotogrammi di un film pittorico sulla continuità che lega gli esseri in un andamento circolare fatto di connessioni misteriose, sulla fragilità ma anche sulla voglia d’assoluto, approdano al ... romatoday.it Vincenzo Scolamiero. Con qualche parte della terraDal 1° aprile al 17 maggio 2026 il Mattatoio di Roma presenta la mostra Vincenzo Scolamiero. Con qualche parte della terra, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, Azienda Speciale ... itinerarinellarte.it Oltre trenta opere, tra tele, tavole, carte e libri d’artista, compongono ‘Con qualche parte della terra’, la mostra di Vincenzo Scolamiero in corso al Mattatoio Roma, fino al 17 maggio, con ingresso gratuito. Il percorso attraversa quindici anni di ricerca dell’ar - facebook.com facebook Oltre trenta opere, tra tele, tavole, carte e libri d’artista, compongono ‘Con qualche parte della terra’, la mostra di Vincenzo Scolamiero in corso al Mattatoio Roma, fino al 17 maggio, con ingresso gratuito. bit.ly/4rMjkAE x.com