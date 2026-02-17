Arte e luce all’Aleph Rome Hotel | la mostra di Alessandra Porfidia

Alessandra Porfidia ha aperto la sua mostra all’Aleph Rome Hotel, portando in scena un dialogo tra passato e presente attraverso le sue opere. La mostra si svolge nell’elegante location di via di San Basilio 15, nel cuore di Roma, e rimarrà aperta fino alla fine del mese. I quadri dell’artista, caratterizzati da giochi di luce e colori intensi, attirano l’attenzione dei visitatori che passeggiano nel lounge dell’hotel.

Cosa: Dialoghi tra storia e contemporaneità, mostra personale di Alessandra Porfidia.. Dove e Quando: Aleph Rome Hotel, via di San Basilio 15, Roma. Dal 12 dicembre 2025 al 9 aprile 2026.. Perché: Un'esplorazione raffinata del paesaggio e della luce attraverso sei opere inedite integrate nell'architettura storica di un ex palazzo bancario.. L'Aleph Rome Hotel, prestigioso tassello della Curio Collection by Hilton, conferma la sua vocazione di centro culturale urbano inaugurando un nuovo capitolo del suo ambizioso progetto espositivo. Dopo l'apertura affidata a Gianluca Murasecchi, la hall dell'albergo si trasforma nuovamente in una galleria d'eccezione per accogliere le opere di Alessandra Maria Porfidia.