Cosa: La mostra personale “Con qualche parte della terra” di Vincenzo Scolamiero, a cura di Maria Vittoria Pinotti.. Dove e Quando: Mattatoio di Roma (Padiglione 9a), dal 1° aprile al 17 maggio 2026.. Perché: Un’ampia antologica che ripercorre quindici anni di ricerca artistica tra pittura, musica e poesia in uno dei luoghi più suggestivi della Capitale.. Il Mattatoio di Roma si conferma polo centrale per l’arte contemporanea ospitando, dal 1° aprile al 17 maggio 2026, la mostra Vincenzo Scolamiero. Con qualche parte della terra. Curata da Maria Vittoria Pinotti e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale insieme all’Azienda Speciale Palaexpo, l’esposizione rappresenta un viaggio profondo e stratificato nell’universo creativo di uno dei protagonisti della scena pittorica romana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Vincenzo Scolamiero: al Mattatoio la materia si fa pittura

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