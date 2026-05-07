Vincenzi Schettini arriva al Teatro Regio con ' La fisica che ci piace'

Vincenzo Schettini, noto come il professore di fisica molto seguito online, sarà presente al Teatro Regio di Parma giovedì 21 maggio alle ore 21. Porterà in scena “La fisica che ci piace – L’ultima lezione”, il capitolo finale di uno spettacolo che ha visto 80 repliche. La sua performance si basa su temi di fisica, presentati in modo accessibile e coinvolgente. Lo spettacolo ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e consensi.

Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva giovedì 21 maggio al Teatro Regio di Parma (ore 21) con “La fisica che ci piace – L’ultima lezione”, capitolo conclusivo di uno show che ha collezionato 80 repliche e conquistato 78.500 spettatori. Una formula teatrale che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "La fisica che ci piace": Vincenzo Schettini arriva al Teatro Augusteo di Salerno vincenzo schettini arriva sabato 7 marzo al teatro cinema galleria di legnano con con “la fisica che ci piace – l’ultima lezione”Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva sabato 7 marzo al Teatro Cinema Galleria di Legnano (ore 21) con “La fisica che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Andrea Scanzi e Vincenzo Schettini infiammano la Fol Fest, il 5 e 6 giugno; Caso 15enne in coma etilico in gita scolastica, Vincenzo Schettini: Tutti possiamo cadere in una situazione di difficoltà che si chiama dipendenza, nessuno è escluso; Compiti a casa e ChatGPT, Schettini lancia la sfida agli studenti; Mercoledì al Teatro Celebrazioni di Bologna Vincenzo Schettini con ‘La fisica che ci piace’. Torrita di Siena, il fisico Vincenzo Schettini apre Il Borgo dei Libri 2026Vincenzo Schettini è l’ospite che apre la 12esima edizione de Il Borgo dei Libri. Il professore di fisica più amato del web, autore del libro La fisica che ci piace (Mondadori), arriva a Torrita di ... radiosienatv.it Caso 15enne in coma etilico in gita scolastica, Vincenzo Schettini: Tutti possiamo cadere in una situazione di difficoltà che si chiama dipendenza, nessuno è esclusoVincenzo Schettini commenta il caso della quindicenne in coma etilico, mettendo in guardia tutti i giovani da alcol e smartphone ... orizzontescuola.it Vincenzo Schettini di Fisica che ci Piace chiede con urgenza corsi di formazione sull'energia interna per riaccendere la passione dei docenti - facebook.com facebook