La fisica che ci piace | Vincenzo Schettini arriva al Teatro Augusteo di Salerno

L’11 aprile alle 21, il Teatro Augusteo di Salerno ospiterà lo spettacolo di Vincenzo Schettini, docente noto per i suoi contenuti divulgativi pubblicati online. La manifestazione è programmata in orario serale e si svolgerà nel teatro cittadino, riconosciuto come sede di eventi culturali e artistici. La presenza di Schettini si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla divulgazione scientifica.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga L'11 aprile alle 21, il Teatro Augusteo di Salerno ospita lo spettacolo di Vincenzo Schettini, docente noto per i suoi contenuti web di natura divulgativa. L'incontro trasferisce sul palcoscenico i temi del volume "La fisica che ci piace", trasformando lo spazio teatrale in un'aula per esplorare in tempo reale le regole della natura e le loro applicazioni quotidiane. Il format proposto è quello del monologo, strutturato per unire l'illustrazione dei fenomeni fisici all'interazione diretta con la platea. Schettini adotta una formula che... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Quanti di voi seguono Vincenzo Schettini Non a caso è tra i volti più seguiti online quando si parla di scuola e scienza. È nato a Como il 7 marzo 1977, poi da bambino si è trasferito a Monopoli, in Puglia, la terra di sua madre, insieme ai genitori. Prima ancor - facebook.com facebook