vincenzo schettini arriva sabato 7 marzo al teatro cinema galleria di legnano con con la fisica che ci piace – l’ultima lezione

Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva sabato 7 marzo al Teatro Cinema Galleria di Legnano (ore 21) con “La fisica che ci piace – L’ultima lezione”, capitolo conclusivo di uno show che ha collezionato 80 repliche e conquistato 78.500 spettatori. Una formula teatrale che, replica dopo replica, ha trasformato il palcoscenico in una grande aula, dove la curiosità accende l’emozione e la lezione si fa viaggio.Prodotto da Paolo Ruffini con Vera Produzione, lo spettacolo è un’occasione per continuare a “rendere la fisica un vero spettacolo” e coinvolgere il pubblico in un’esperienza teatrale capace di sorprendere tutti: appassionati della materia, nostalgici dei banchi di scuola, semplici curiosi, instancabili cercatori di risposte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Vincenzo Schettini alle Muse di Ancona con "La fisica che ci piace - L'ultima lezione"Vincenzo Schettini, noto come il professore di fisica più seguito online, sarà a Ancona il 5 febbraio al Teatro delle Muse.

Vincenzo Schettini a Frosinone: il prof de “La Fisica che ci piace” incontra gli studenti al PalazzettoVincenzo Schettini, il professor noto per il suo progetto “La Fisica che ci piace”, ha visitato Frosinone e ha incontrato gli studenti al Palazzetto dello Sport, per spiegare la fisica attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana e renderla più accessibile e simpatica.

Tutte le polemiche su Vincenzo Schettini: cosa è successoTre episodi distinti — la presunta partecipazione al Grande Fratello, l'idea della cultura a pagamento e le accuse di metodi didattici discutibili — hanno scatenato un dibattito acceso attorno a Vince ... notizie.it

Vincenzo Schettini in La fisica che ci piace: l’ultima lezioneSabato 7 marzo 2026 alle ore 21.00 al Teatro Galleria di Legnano (Milano), in piazza San Magno, arriva Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, che porta in scena La fisica che c ... mentelocale.it

Vincenzo Schettini e le accuse dell'ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L'attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi x.com

La giornalista #GraziaSambruna dopo aver ascoltato un ex studente di #VincenzoSchettini, che non ne ha parlato bene, ha dichiarato di essere stata minacciata "Non mi fermo su Vincenzo Schettini anche perché ieri sono stata sequestrata al telefono 3 ore (tu - facebook.com facebook