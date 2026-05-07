Ville Aperte edizione primavera in Brianza

Da monzatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza, i visitatori possono esplorare diversi edifici storici e residenze private aperte al pubblico. L'evento permette di conoscere non solo le architetture, ma anche le persone che hanno vissuto in questi spazi e le vicende che si sono svolte al loro interno. Le visite guidate e le aperture straordinarie sono organizzate in vari momenti della giornata, offrendo un quadro dettagliato di queste dimore storiche.

Scoprire e ammirare, non solo i luoghi, ma anche le persone che quei luoghi li hanno vissuti e le storie che in quei luoghi sono accadute. Questo il filo conduttore dell’edizione primaverile 2026 di Ville Aperte in Brianza, l’evento giunto alla 24esima edizione e che l'anno scorso ha richiamato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ville Aperte in Brianza 2026 - Edizione Primavera

Video Ville Aperte in Brianza 2026 - Edizione Primavera

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Temi più discussi: Sabato 9 e domenica 10 maggio in occasione di Ville Aperte in Brianza 2026 un weekend tra storia, natura e tante iniziative per tutte le età; Torna Ville Aperte: alla scoperta dei luoghi e delle persone che hanno fatto la storia della Brianza; Ville Aperte 2026; Ville aperte 2026 - Edizione primavera.

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