Ville Aperte edizione primavera in Brianza

Durante l'edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza, i visitatori possono esplorare diversi edifici storici e residenze private aperte al pubblico. L'evento permette di conoscere non solo le architetture, ma anche le persone che hanno vissuto in questi spazi e le vicende che si sono svolte al loro interno. Le visite guidate e le aperture straordinarie sono organizzate in vari momenti della giornata, offrendo un quadro dettagliato di queste dimore storiche.

Scoprire e ammirare, non solo i luoghi, ma anche le persone che quei luoghi li hanno vissuti e le storie che in quei luoghi sono accadute. Questo il filo conduttore dell’edizione primaverile 2026 di Ville Aperte in Brianza, l’evento giunto alla 24esima edizione e che l'anno scorso ha richiamato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ville Aperte in Brianza 2026 - Edizione Primavera

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