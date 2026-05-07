A Cinisello sono in programma diverse iniziative tra cui visite guidate alle ville storiche, spettacoli, mostre e concerti. Tra gli eventi più attesi c’è l’esposizione con le opere di Amedeo Modigliani, accessibile al pubblico nelle giornate di apertura. Le ville saranno aperte ai visitatori che potranno partecipare anche a visite guidate che permettono di scoprire l’architettura e la storia dei luoghi. Sono inoltre previsti spettacoli e mostre con costumi d’epoca.

Visite guidate, mostre, concerti e la prestigiosa esposizione con le opere di Amedeo Modigliani. Per due weekend Cinisello Balsamo vedrà le sue tre dimore storiche animarsi con decine di attività per la 24esima edizione di Ville Aperte, promossa dalla Provincia di Monza e Brianza per valorizzare il patrimonio culturale locale. Villa Ghirlanda Silva, Villa Di Breme Forno e Villa Casati Stampa di Soncino saranno protagoniste a partire da sabato di un ricco programma, insieme alle associazioni del territorio. Alle 11 Villa Ghirlanda Silva aprirà le sue porte con i tour storico-artistici negli interni e del giardino con il Centro Documentazione Storica e con la visita guidata al Museo Nazionale di Fotografia, dove sono in corso le mostre “Omaggio a Franco Vimercati“, “Sono le braci di un’unica stella.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ville aperte a Cinisello. Visite guidate, spettacoli mostre e costumi d’epoca

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