piante e collezionismo le fiere mostre spettacoli visite guidate

Con l’arrivo della primavera, si moltiplicano le iniziative dedicate alle piante e al collezionismo, tra fiere, mostre, spettacoli e visite guidate. Sono eventi che attirano appassionati e curiosi, offrendo l’opportunità di scoprire nuove collezioni, acquistare piante rare o semplicemente godersi un giorno tra fiori e ambienti storici. Le manifestazioni si susseguono in diverse location, coinvolgendo un pubblico vario.

La primavera è alle porte e porta con sé la voglia di uscire: mostre, antiquariato, castelli, fiori e. shopping. Tanti gli eventi a Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Scopriamone alcuni. Partendo da Modena, domani alle 15, ritrovo davanti al Duomo per ‘Le donne di Modena’: viaggio nell’universo femminile, con passeggiata alla scoperta di alcune figure femminili che hanno reso celebre la città. Per una riflessione sulla fotografia contemporanea nell’era dell’intelligenza artificiale, a palazzo Santa Margherita, l’artista belga Mishka Henner espone la sua prima mostra personale in Italia: ‘Seeing is Believing. Vedere per credere’. Per curiosare tra antiquariato, ri-uso e opere dell’ingegno, domenica a Mirandola, appuntamento con ‘Mirandolantiquaria’ in centro storico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

