Villa Sofia Cervello | proroga l’integrazione oraria per 117 Oss

La direzione della struttura ha deciso di prorogare l’integrazione oraria per 117 operatori socio-sanitari, senza avviare nuove assunzioni. La decisione riguarda l’aumento dell’orario di lavoro di alcuni dipendenti già in servizio e sarà efficace fino a una data non specificata. Questa scelta comporta modifiche nella pianificazione dei turni nei vari reparti, senza coinvolgere nuove risorse umane. La proroga si applica esclusivamente agli operatori interessati.

? Cosa scoprirai Come influirà questo potenziamento sulla gestione dei turni nei reparti?. Perché la direzione ha scelto di non procedere con nuove assunzioni?. Chi trarrà i maggiori benefici dalla nuova organizzazione degli orari?. Quali impatti avrà questa decisione sulla qualità dell'assistenza ai pazienti?.? In Breve Misura rivolta a 117 unità con contratto a tempo indeterminato e parziale. Obiettivo di colmare i vuoti assistenziali senza nuove assunzioni esterne immediate. Strategia volta a far coincidere i turni con i picchi di domanda locale. Potenziamento dell'organico per garantire i requisiti minimi delle aree socio-sanitarie gestite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Sofia Cervello: proroga l’integrazione oraria per 117 Oss Notizie correlate Villa Sofia Cervello, al via la proroga dell’integrazione oraria per 117 Oss a tempo parzialeIl direttore generale dell’Aoor Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, ha firmato il provvedimento di proroga dell’integrazione oraria per il... Villa Sofia-Cervello, al via gli incontri periodici tra le unità operative aziendaliA Villa Sofia e al Cervello al via gli incontri periodici tra le unità operative aziendali. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Villa Sofia Cervello, al via la proroga dell’integrazione oraria per 117 Oss a tempo parziale; AOOR Villa Sofia Cervello: al via la proroga dell'integrazione oraria per 117 operatori socio sanitari a tempo parziale; Ok all’integrazione oraria per 117 Oss part time di Villa Sofia-Cervello. Il direttore generale degli ospedali Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, ha firmato il #provvedimento di proroga dell'#integrazioneoraria per il personale socio sanitario (#OSS) con rapporto di lavoro part time - facebook.com facebook