Villa Sofia-Cervello al via gli incontri periodici tra le unità operative aziendali

A Villa Sofia e al Cervello sono iniziati incontri regolari tra le unità operative delle strutture sanitarie. L’obiettivo è favorire il confronto tra i diversi team e migliorare la coordinazione delle attività. Le riunioni, che si svolgono con cadenza periodica, coinvolgono i rappresentanti delle varie aree dei due ospedali. L’iniziativa riguarda tutte le unità operative delle strutture.

A Villa Sofia e al Cervello al via gli incontri periodici tra le unità operative aziendali. L'iniziativa si chiama “U.O. in Rete, l’azienda si racconta: Condividere per Crescere”, condivisione e collaborazione al centroOgni due lunedì del mese, le unità operative dell’azienda Ospedali Riuniti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Villa Sofia Cervello, la Fials rinnova i vertici sindacali: Gargano nuovo segretario aziendaleIl sindacato Fials rinnova gli organismi all’interno dell’azienda Villa Sofia Cervello. Consiglio comunale, Luigi Sofia (Sinistra Unita per Pisa): "Coalizione di centrosinistra lavori unita per il bene della città"A ridosso della fine del 2025 il capogruppo in Consiglio comunale di Sinistra Unita per Pisa - Avs, Luigi Sofia, esprime il proprio pensiero riguardo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa Sofia Cervello al via gli... Temi più discussi: Palermo, mazzette al Cervello per accelerare il rilascio delle salme: 4 nuovi indagati I NOMI; Bandi e concorsi: le ultime novità dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 febbraio 2026; Agricoltore travolto da motozappa a Giardinello, è in gravi condizioni; Pazienti al pronto soccorso seguiti da casa con un'app, al via dall'Ingrassia un progetto sperimentale. Palermo, al Villa Sofia Cervello procedure contro gli atti vandaliciPALERMO – La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ha prontamente attivato specifiche procedure di contrasto e prevenzione. Lo ha fatto a seguito di ... livesicilia.it Nell'ospedale Villa Sofia a Palermo due nuovi repartiUna doppia inaugurazione questa mattina all'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo: prima il nuovo reparto di astanteria di Villa Sofia, realizzato al primo piano del padiglione Biondo e ... ansa.it Il Dott. DAVIDE CORLEO, Endocrinologo/Diabetologo presso Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, riceve Sabato 28 Febbraio presso il Poliambulatorio San Michele. Si effettuano le seguenti Prestazioni: Visita diabetologica Visita diab - facebook.com facebook