Villa Sofia Cervello al via la proroga dell’integrazione oraria per 117 Oss a tempo parziale

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera ha firmato la proroga dell’integrazione oraria per 117 operatori socio-sanitari che lavorano a tempo parziale presso Villa Sofia Cervello. La decisione riguarda il personale con profilo professionale di Oss e si applica a seguito di un provvedimento ufficiale. La misura coinvolge lavoratori che svolgono il loro ruolo in regime di part-time all’interno della struttura.

Il direttore generale dell’Aoor Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, ha firmato il provvedimento di proroga dell’integrazione oraria per il personale con profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario (Oss) con rapporto di lavoro a tempo parziale. Il provvedimento riguarda.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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