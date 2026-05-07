Villa Sant’Antonio | Cuccu lancia la lista Uniti per il futuro

A Villa Sant’Antonio, Cuccu ha presentato ufficialmente la lista “Uniti per il futuro”, composta da undici professionisti. La squadra include figure provenienti da diversi settori e con vari ruoli all’interno della comunità. Tra gli argomenti discussi ci sono le strategie per affrontare il calo demografico e le iniziative rivolte alle nuove generazioni. La presentazione si è svolta nelle ultime settimane, attirando l’attenzione degli abitanti del paese.

? Cosa scoprirai Chi sono gli undici professionisti che compongono la lista di Cuccu?. Come intende gestire il calo demografico e le nuove generazioni?. Quali progetti concreti prevede per valorizzare i menhir e le domus?. Perché l'uscita di scena di Frongia cambia le sorti del comune?.? In Breve Lista composta da 11 candidati tra cui Sofia Caboni, Narciso Cuccu e Luca Frongia.. Elezioni amministrative fissate per i giorni 7 e 8 giugno a Villa Sant’Antonio.. Programma punta su demografia, infrastrutture e valorizzazione di menhir e domus de janas.. L'uscente Fabiano Frongia decide di non rinnovare il mandato amministrativo attuale.. Antonio Quirino Cuccu presenta la lista Uniti per il futuro a Villa Sant’Antonio, dove l’uscente Fabiano Frongia ha deciso di non candidarsi per un nuovo mandato amministrativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Sant’Antonio: Cuccu lancia la lista Uniti per il futuro Notizie correlate Sant’Agata dè Goti, Carmine Valentino lancia la sua candidatura a sindaco con la lista “Radici e Futuro”Tempo di lettura: 2 minutiCarmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto... Leggi anche: Ancora degrado lungo le strade di Villa Sant’Antonio Contenuti di approfondimento Elezioni a Villa Sant’Antonio, il candidato sindaco Antonio Quirino Cuccu presenta la sua listaSi chiama Uniti per il futuro la lista guidata dal candidato sindaco Antonio Quirino Cuccu, in corsa per la fascia tricolore a Villa Sant’Antonio, dove non si ricandida il primo cittadino uscente ... linkoristano.it Villa Sant'Antonio, si insedia il nuovo consiglio comunaleInsediato il nuovo consiglio comunale di Villa Sant'Antonio, presieduto dal sindaco uscente Fabiano Frongia. Dopo il giuramento, il primo cittadino ha ringraziato gli elettori, i familiari, il gruppo ... unionesarda.it