Ancora degrado lungo le strade di Villa Sant’Antonio

Nelle recenti settimane, lungo il tratto di strada che collega la provinciale Ancaranese alla frazione di Villa Sant’Antonio, sono stati trovati numerosi rifiuti abbandonati. Nonostante la presenza di aree verdi, i rifiuti si sono accumulati dopo le operazioni di sfalcio della vegetazione. La zona presenta un livello di degrado che ha attirato l’attenzione di residenti e cittadini.

Dove dovrebbe esserci solo verde, emergono invece rifiuti. È quanto venuto alla luce nei giorni scorsi lungo il tratto stradale che collega la provinciale Ancaranese alla frazione di Villa Sant’Antonio, dopo le operazioni di sfalcio della vegetazione. La pulizia dei margini stradali ha infatti messo in evidenza una realtà tutt’altro che incoraggiante: tra l’erba e i cespugli si nascondevano chili di plastica, cartacce e rifiuti di vario genere, segni evidenti di comportamenti incivili che continuano a persistere. Uno scenario che contrasta con l’immagine di territori sempre più attenti alla sostenibilità e impegnati in campagne di sensibilizzazione ambientale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora degrado lungo le strade di Villa Sant’Antonio Notizie correlate La porta del destino. Skorupski, lungo stop. Le strade di Ravaglia portano ancora a RomaSi ferma Lukasz Skorupski: tocca a Federico Ravaglia, l’uomo con la Roma nel destino. Sant’Anna e Sant’Antonio, "specializzandi in sala operatoria senza supervisione"? Interrogazione M5s in RegionePresunti interventi di chirurgia ortopedica effettuati da medici specializzandi senza la supervisione di chirurghi strutturati al Sant’Anna di San...