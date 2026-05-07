Caserta ripartono i lavori nella villa comunale gestita da comitato di cittadini

A Caserta, i lavori di riqualificazione di Villa Giaquinto riprenderanno la prossima settimana. La villa, considerata un’importante area verde della città, è gestita da un comitato di cittadini da alcuni anni. La riqualificazione era stata interrotta in passato, ma ora sono stati definiti i nuovi interventi. La villa rappresenta un punto di riferimento per i residenti e sarà oggetto di interventi di manutenzione e miglioramento.

Tempo di lettura: 2 minuti Ripartiranno la prossima settimana i lavori per la riqualificazione di Villa Giaquinto, polmone verde della città di Caserta la cui gestione, da diversi anni, è stata affidata dal Comune ad un comitato di cittadini. È la Commissione Straordinaria che amministra il Comune (l’ente è sciolto per infiltrazioni camorristiche) ad annunciare la ripresa dei lavori, partiti nel marzo dello scorso anno ma poi proseguiti a singhiozzo, fino a fermarsi del tutto ad ottobre, con la villa rimasta chiusa da allora. Gli interventi previsti sono del valore di circa 300mila euro, finanziati con fondi del Pnrr (Rigenerazione Urbana –...🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Dal lungomare alla villa comunale: Salerno presa d'assalto da cittadini e turistiComplice la bellissima giornata di sole e temperature quasi estive, Salerno è stata invasa di visitatori e turisti in questa domenica. Consegnati i lavori della Villa comunale: importo da 900 mila euroDopo l’aggiudicazione al Consorzio stabile Artemide, è avvenuta la consegna dei lavori di restyling e messa in sicurezza della Villa comunale Umberto... Aggiornamenti e dibattiti Villa Giaquinto, il Comune annuncia la ripresa dei lavori dopo settimane di protesteScopri tutti i dettagli riguardo Villa Giaquinto, il Comune annuncia la ripresa dei lavori dopo settimane di proteste . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Caserta, Villa Giacquinto: la prossima settimana ripartiranno i lavori per la riqualificazione dell’areaCASERTA – Ripartiranno la prossima settimana i lavori per la riqualificazione di Villa Giaquinto. È stata approvata una perizia di variante al progetto (senza aumento di spesa), che prevede principalm ... ecodicaserta.it