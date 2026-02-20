Ghiselli Presidente Civ INPS | Bassi salari pensioni sempre più basse Tempi troppo lunghi per il TFS

Roberto Ghiselli, presidente del CIV INPS, denuncia che i salari bassi e le pensioni ridotte sono causate da anni di politiche inadeguate. La situazione si aggrava con le lunghe attese per il TFS, che in alcuni casi superano i sette anni. Ghiselli sottolinea come molti lavoratori siano costretti ad aspettare troppo tempo prima di ricevere il trattamento di fine servizio, aggravando le difficoltà economiche. La sua analisi mette in luce le criticità di un sistema che penalizza chi ha lavorato per decenni.