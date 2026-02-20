Ghiselli Presidente Civ INPS | Bassi salari pensioni sempre più basse Tempi troppo lunghi per il TFS
Roberto Ghiselli, presidente del CIV INPS, denuncia che i salari bassi e le pensioni ridotte sono causate da anni di politiche inadeguate. La situazione si aggrava con le lunghe attese per il TFS, che in alcuni casi superano i sette anni. Ghiselli sottolinea come molti lavoratori siano costretti ad aspettare troppo tempo prima di ricevere il trattamento di fine servizio, aggravando le difficoltà economiche. La sua analisi mette in luce le criticità di un sistema che penalizza chi ha lavorato per decenni.
Ringraziamo per questa intervista esclusiva Roberto Ghiselli, Presidente CIV INPS che ha discussocon noi relativamente a più tematiche, focus dell’intervista, come si evince dal titolo, i bassi salari e le pensioni attuali sempre più basse, ed i tempi troppolunghi perottenere iltrattamento di fine servizio. Di seguito l’intervista integrale, ricordiamo a chiunque volesse riprenderla che é tenuto a citare la fonte. Pensioni e salari bassi, tempi lunghi per il TFS: l’intervista esclusiva a Ghiselli, Presidente Civ INPS. Pensionipertutti: In queste settimane ha avuto un ampio rilievo sui media l’Analisi sulle retribuzioni in Italia presentati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
