VIDEO | Il diritto allo studio non si taglia in piazza contro la riforma degli istituti tecnici

Da messinatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, piazza Municipio ha visto radunarsi un gruppo di persone che protestano contro la riforma degli istituti tecnici. La piazza si è riempita di cori e striscioni, mentre i partecipanti manifestavano il loro dissenso. La protesta si svolge nel contesto di una discussione pubblica sulla modifica delle modalità di insegnamento e delle risorse destinate a queste scuole. Nessun episodio di tensione è stato segnalato durante l'evento.

Si riempie già di cori e striscioni piazza Municipio dove questa mattina si è concentrata la protesta contro la riforma degli istituti tecnici. Una mobilitazione ampia, scandita da striscioni di protesta e cori “NO alla riforma”   che hanno fatto da colonna sonora a un sit-in diventato in pochi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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