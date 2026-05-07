VIDEO | Il diritto allo studio non si taglia in piazza contro la riforma degli istituti tecnici

Stamattina, piazza Municipio ha visto radunarsi un gruppo di persone che protestano contro la riforma degli istituti tecnici. La piazza si è riempita di cori e striscioni, mentre i partecipanti manifestavano il loro dissenso. La protesta si svolge nel contesto di una discussione pubblica sulla modifica delle modalità di insegnamento e delle risorse destinate a queste scuole. Nessun episodio di tensione è stato segnalato durante l'evento.

Si riempie già di cori e striscioni piazza Municipio dove questa mattina si è concentrata la protesta contro la riforma degli istituti tecnici. Una mobilitazione ampia, scandita da striscioni di protesta e cori “NO alla riforma” che hanno fatto da colonna sonora a un sit-in diventato in pochi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate In piazza contro la riforma degli istituti tecnici: domani lo sciopero nazionaleFIRENZE – La Flc Cgil ha proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori degli istituti tecnici per domani (7 maggio). Leggi anche: Sciopero scuola a Roma l’8 maggio: studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecnici Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Oristano, diritto allo studio: domande entro il 24 giugno - L'Unione Sarda.it; Borse di Studio 2025/2026: approvata la graduatoria provvisoria del bando #IoStudio; Ristorazione; Padova, la Residenza Universitaria Tartaglia dovrà riaprire entro il 15 ottobre 2027. Diritto allo studio: dalla Regione Piemonte altri 4 milioni di euro per le borse di studio a oltre 700 studenti universitariLa Regione Piemonte conferma il suo impegno per garantire il diritto allo studio e assegna a Edisu ulteriori 4 milioni di euro per garantire le borse di ... atnews.it Docenti Senza Frontiere, dal Trentino il diritto allo studio per il mondoL’associazione, nata a Mattarello, da 15 anni porta avanti progetti di integrazione tramite l'istruzione in provincia e in diversi Paesi esteri ... rainews.it Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha approfondito uno dei temi che più preoccupano il personale scolastico: la culpa in vigilando, cioè la responsabilità legata all’obbligo di… x.com Dalla scienza al diritto, l’era dell’Ai passa da Erice #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook