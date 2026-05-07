Sciopero scuola a Roma l’8 maggio | studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecnici

Il prossimo 8 maggio studenti, insegnanti e personale Ata si riuniranno in piazza a Roma per manifestare contro la riforma degli istituti tecnici e professionali proposta dal ministro dell'istruzione. La giornata di mobilitazione coinvolge diverse scuole e rappresentanti del mondo scolastico, che intendono esprimere il loro dissenso attraverso una manifestazione pubblica. La protesta si svolgerà nel centro della capitale, con un corteo previsto nel pomeriggio.

Nuova giornata di mobilitazione nel mondo della scuola. Domani, giovedì 8 maggio, studenti, docenti e personale Ata scenderanno in piazza a Roma per protestare contro la riforma degli istituti tecnici e professionali proposta dal ministro Giuseppe Valditara. La manifestazione romana è in programma alle ore 10 in piazza Santi Apostoli, dove sono attesi cortei, interventi e presìdi organizzati da sigle sindacali e associazioni studentesche. Al centro della protesta c’è il modello “4+2” previsto dalla riforma: quattro anni di scuola superiore seguiti da due anni negli ITS Academy. Secondo i promotori dello sciopero, il nuovo sistema comporterebbe una riduzione delle ore di didattica e un progressivo ridimensionamento della formazione scolastica pubblica.🔗 Leggi su Funweek.it

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