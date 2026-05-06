In piazza contro la riforma degli istituti tecnici | domani lo sciopero nazionale

Domani si terrà uno sciopero nazionale degli insegnanti e del personale degli istituti tecnici, proclamato dalla Flc Cgil. La mobilitazione coinvolge le lavoratrici e i lavoratori di tutto il paese, con manifestazioni previste in diverse città. La protesta si svolge in risposta alla riforma degli istituti tecnici, che ha portato a decisioni di astensione dal lavoro. La giornata di protesta coinvolge diverse scuole e istituzioni del settore.

FIRENZE – La Flc Cgil ha proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori degli istituti tecnici per domani (7 maggio). Nell’occasione, sono previsti presìdi in varie città della Toscana: a Firenze appuntamento alle 16 in via Cavour davanti alla prefettura. Al termine del presidio, una delegazione di sindacalisti consegnerà nelle mani del prefetto un documento sulle ragioni della mobilitazione. “La riforma si inserisce nel solco della politica del ministro Valditara – dice il sindacato – orientata a rendere l’indirizzo tecnico e quello professionale più poveri da un punto di vista formativo e culturale, per farne una sorta di nuovi percorsi di avviamento precoce al lavoro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - In piazza contro la riforma degli istituti tecnici: domani lo sciopero nazionale Notizie correlate Riforma degli istituti tecnici, sciopero della Cgil a Ravenna anche una manifestazione in piazzaLa Flc Cgil di Ravenna organizza, in occasione dello sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì, rivolto al personale docente, Ata e... Scuola, sciopero nazionale per dire “No” alla riforma degli istituti tecnici: corteo in centro a TorinoGiovedì 7 maggio sciopero nazionale per dire no alla riforma degli istituti tecnici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sciopero scuola 6 e 7 maggio: stop contro test Invalsi e riforma istituti tecnici; Scuola, monta la protesta contro la riforma dei tecnici: oltre 30mila firme. Il 7 maggio sciopero; Sanità ligure, lavoratori in piazza contro la riforma: Troppo poco personale e indennità nel caos -; La scuola in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Torna "Salute in Piazza" e quest'anno fa tappa anche a Castellinaldo d'Alba e Castelletto Uzzone! Scopri come l'ASL CN2 rende i servizi sanitari più accessibili e partecipa a incontri, camminate e attività di sensibilizzazione. Non perdere l'occasione di pren - facebook.com facebook Il raduno di Remigrazione trasloca in piazza della Pace x.com