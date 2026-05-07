Vicenza 12 multe da 500 euro ai clienti | colpo allo sfruttamento

A Vicenza, sono state elevate 12 multe da 500 euro a clienti in alcune zone della città. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per contrastare situazioni di sfruttamento e illegalità. Le pattuglie stanno concentrando le verifiche in aree specifiche, dove si sono registrate attività sospette. Queste misure fanno parte di un piano volto a migliorare la sicurezza urbana e a monitorare più strettamente le zone a rischio.

? Cosa scoprirai Come cambierà la sicurezza urbana con questo nuovo piano di controllo?. Quali zone di Vicenza sono diventate il bersaglio delle pattuglie?. Perché l'amministrazione ha deciso di colpire i clienti invece delle strutture?. Quanto influirà la sanzione pecuniaria sulla riduzione del fenomeno in città?.? In Breve Massimo Parolin coordina pattuglie della Polizia Locale nelle zone critiche di Vicenza.. Sanzioni amministrative da 500 euro emesse in un solo mese di monitoraggio.. Strategia mira a colpire la domanda per disinnescare il mercato dello sfruttamento.. Operazioni costanti mirano a garantire la legalità nelle strade della città vicentina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicenza, 12 multe da 500 euro ai clienti: colpo allo sfruttamento Notizie correlate Vietato procacciare clienti a Capri: multe da 500 euroCon l'ordinanza siglata il 7 aprile 2026, il Comune di Capri ha ufficializzato il pugno duro contro il procacciamento selvaggio di clientela. Leggi anche: Capri, vietato procacciare clienti: multe fino a 500 euro per ‘pubblicità petulanti’ Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Prostituzione a Vicenza, stretta sui clienti: 12 multe in un mese in viale San Lazzaro; Contrasto alla prostituzione: a Vicenza multati 12 clienti; Multe più veloci e digitali: il Comune aderisce alla piattaforma Send; Arrivano le multe per i clienti delle escort. Piazza dei Signori Vicenza - facebook.com facebook