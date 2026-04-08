Vietato procacciare clienti a Capri | multe da 500 euro

Il Comune di Capri ha emanato un'ordinanza il 7 aprile 2026 che vieta il procacciamento di clienti nell'isola. Chi verrà sorpreso a svolgere questa attività potrà ricevere una multa di 500 euro. La misura mira a regolamentare il settore e prevenire pratiche considerate abusive. Le autorità locali hanno deciso di intervenire per tutelare il decoro e la gestione del turismo sull'isola.