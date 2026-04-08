Vietato procacciare clienti a Capri | multe da 500 euro
Il Comune di Capri ha emanato un'ordinanza il 7 aprile 2026 che vieta il procacciamento di clienti nell'isola. Chi verrà sorpreso a svolgere questa attività potrà ricevere una multa di 500 euro. La misura mira a regolamentare il settore e prevenire pratiche considerate abusive. Le autorità locali hanno deciso di intervenire per tutelare il decoro e la gestione del turismo sull'isola.
Con l'ordinanza siglata il 7 aprile 2026, il Comune di Capri ha ufficializzato il pugno duro contro il procacciamento selvaggio di clientela. Il provvedimento vieta categoricamente a commercianti, agenzie turistiche e collaboratori di utilizzare modalità invasive o insistenti sul suolo pubblico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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