Vibonese maxi-sequestro di 245 kg di droga | smantellata la rete del clan

Nella giornata di oggi sono stati sequestrati 245 chili di droga in un'operazione che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale. Le forze dell’ordine hanno scoperto come il sistema di contovendita consentisse di gestire lo spaccio e di mantenere il controllo sulla rete di pusher. È stato identificato anche un individuo considerato un “testa di legno” che coordinava le attività illecite senza apparire direttamente coinvolto.

? Cosa scoprirai Come funzionava il sistema di contovendita per controllare i pusher?. Chi è il testa di legno che coordinava lo spaccio?. Dove si estendevano le rotte commerciali verso la Campania e Sicilia?. Come faranno le autorità a colmare il vuoto nelle piazze?.? In Breve Indagini durate quattro anni tramite intercettazioni audio e video della Dda di Catanzaro.. Michele Carnovale accusato di agire come testa di legno per il sodalizio.. Collaborazione con la famiglia La Rosa per gestire lo spaccio nell'area di Tropea.. Rete di distribuzione estesa tra Piscopio, Jonadi, Rombiolo e zone della Campania.. La Polizia di Stato e la Dda di Catanzaro hanno smantellato un sistema criminale che coinvolgeva il clan Emanuele-Idà, colpendo una rete di spaccio estesa tra Rombiolo, Piscopio e Jonadi con il sequestro di 245 kg di droga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibonese, maxi-sequestro di 245 kg di droga: smantellata la rete del clan Notizie correlate Milano, maxi sequestro di droga: 32 kg tra cocaina ed eroina? Cosa scoprirai Come faceva il vano segreto nel portapacchi a sfuggire ai controlli? Dove venivano nascosti i contanti oltre ai sacchetti di droga?... Napoli, maxi sequestro al porto: 500 kg di droga e 78mila euro svanisconoUn massiccio carico di stupefacenti è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella nelle immediate vicinanze... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ‘Ndrangheta, il blitz segreto nelle Preserre e la rabbia del clan per la droga svanita nel nulla: Chi è stato?; Intimidazioni nel Vibonese, il vescovo visita le aziende colpite: No alla violenza che ferma il futuro; ‘Ndrangheta, non solo Preserre: da Rombiolo a Piscopio, la mappa dello spaccio del clan Emanuele-Idà; Intimidazioni nel Vibonese, l’Antiracket: colpito l’intero sistema economico. Avvocato vibonese vince la battaglia in tribunale: assolto dall'accusa di infedele patrocinio (NOME) LEGGI QUI —-> https://www.zoom24.it/news/345111432710/avvocato-vibonese-vince-la-battaglia-in-tribunale-assolto-dallaccusa-di-infedele-patrocinio-nome - facebook.com facebook