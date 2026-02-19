Bandito fa irruzione con un coltello | rapina a mano armata in una farmacia

Giovedì sera, un uomo armato di coltello ha assaltato la Farmacia Madonna del Mare a Cervia. La rapina è avvenuta intorno alle 19, quando il ladro è entrato nel negozio e ha minacciato il personale per ottenere denaro. La farmacia si trova in via Caduti per la libertà, una zona frequentata anche di sera. Nessuno è rimasto ferito, ma il rapinatore è fuggito con il bottino. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per individuare il responsabile. La sicurezza nella zona preoccupa i residenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile Rapina a mano armata nella prima serata di giovedì a Cervia. Un bandito in solitaria ha fatto irruzione intorno alle 19 alla Farmacia Madonna del Mare, in via Caduti per la libertà. Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente, è entrato nell’esercizio commerciale e, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare il denaro presente nella cassa. Subito dopo si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Irruzione con pistole in pugno in un'azienda di recupero rottami: denunciate quattro persone per rapina a mano armataQuattro persone sono state denunciate per aver commesso una rapina a mano armata presso un’azienda di recupero rottami a Osimo. Rapina a mano armata, malvivente solitario prende di mira la farmacia comunaleUna rapina a mano armata si è verificata ieri sera a Trepuzzi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rapina al supermercato: banditi armati di pistola fanno irruzione e vuotano le casse. Poi la fuga sull'utilitaria guidata dal complice; Verona, rapina alla gioielleria del centro commerciale Grand'Affi: commessa ostaggio dei banditi con i mitra; Rapina al negozio di cosmetici. Bandito armato di pistola minaccia le commesse e fugge col bottino; Armato di grosso coltello rapina una ragazza dello smartphone, arrestato a Torino Barriera di Milano. Bandito fa irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmaciaSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile ... ravennatoday.it Paura al supermercato: bandito armato di pistola fa sdraiare a terra i clientiMomenti di paura nel tardo pomeriggio al Conad di via Marecchiese, dove poco prima delle 19 un giovane armato di pistola (non è chiaro se vera o soltanto una ... chiamamicitta.it BRINDISI, IRRUZIONE ARMATA AL PENNY MARKET, BANDITO IN FUGA Paura nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, al Penny Market di via Raffaello, nel rione Sant’Elia, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione mentre erano presenti ancora al facebook Il 13 febbraio il ministro israeliano della Sicurezza nazionale di ultradestra Itamar Ben-Gvir, ha fatto irruzione nella prigione di Ofer, a ovest di Ramallah, Cisgiordania occupata, per mostrare a giornalisti e televisioni israeliane le condizioni carcerarie per i prigi x.com