Bandito fa irruzione con un coltello | rapina a mano armata in una farmacia

Da ravennatoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera, un uomo armato di coltello ha assaltato la Farmacia Madonna del Mare a Cervia. La rapina è avvenuta intorno alle 19, quando il ladro è entrato nel negozio e ha minacciato il personale per ottenere denaro. La farmacia si trova in via Caduti per la libertà, una zona frequentata anche di sera. Nessuno è rimasto ferito, ma il rapinatore è fuggito con il bottino. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per individuare il responsabile. La sicurezza nella zona preoccupa i residenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile Rapina a mano armata nella prima serata di giovedì a Cervia. Un bandito in solitaria ha fatto irruzione intorno alle 19 alla Farmacia Madonna del Mare, in via Caduti per la libertà. Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente, è entrato nell’esercizio commerciale e, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare il denaro presente nella cassa. Subito dopo si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

