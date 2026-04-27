Al Teatro Sangiorgi un viaggio musicale tra Schubert e Brahms

Giovedì 30 aprile alle 19, al Teatro Sangiorgi si svolgerà il concerto intitolato ‘Dalla Fantasia al Liebeslied’, inserito nella stagione di Opera da Camera del Teatro Massimo Bellini. L’evento proporrà un percorso musicale dedicato al Romanticismo, con brani di compositori come Schubert e Brahms. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

Un raffinato viaggio nel cuore del Romanticismo è al centro del concerto ‘Dalla Fantasia al Liebeslied’, in programma giovedì 30 aprile, alle ore 19, al Teatro Sangiorgi, nell’ambito della stagione di Opera da Camera del Teatro Massimo Bellini. Protagonisti della serata saranno Gianfranco.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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