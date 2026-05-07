' Rosato luce meridiana' | degustazione guidata dedicata ai vini rosati naturali con Matteo Gallello

“Rosato, luce meridiana”: alla Fattoria San Vito una degustazione guidata dedicata ai vini rosati naturali del MediterraneoMartedì 19 maggio alle ore 19.00, presso la Fattoria San Vito di Calci (Pisa), si terrà “Rosato, luce meridiana”, una degustazione guidata da Matteo Gallello, dedicata al.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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