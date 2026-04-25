A partire dal 22 aprile 2026, nell’Unione Europea entreranno in vigore nuove regole per il trasporto di cani, gatti e furetti. Le norme prevedono il limite di cinque animali per veicolo e stabiliscono obblighi sanitari, tra cui l’uso di microchip e certificazioni di vaccinazione. Queste disposizioni si applicano a chi viaggia con animali domestici all’interno dei paesi membri.

? Cosa sapere Nuove norme UE dal 22 aprile 2026 regolano spostamenti di cani, gatti e furetti.. Limite di cinque animali per veicolo e nuovi obblighi sanitari per i viaggiatori.. Dal 22 aprile 2026 sono scattate le nuove normative dell’Unione Europea che disciplinano gli spostamenti non commerciali di cani, gatti, furetti e alcuni volatili domestici attraverso i confini europei. La Commissione europea ha introdotto queste misure per uniformare i protocolli sanitari tra gli Stati membri, puntando a una gestione più fluida dei controlli alle frontiere e a una protezione rafforzata contro i rischi biologici legati alla movimentazione degli animali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viaggi con animali in UE: ecco le nuove regole su chip e vaccini

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