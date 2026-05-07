Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 20 | 25

Da romadailynews.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:25 del 7 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata tramite il servizio di Astral infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale, segnalando eventuali disagi o interventi in corso. Gli utenti possono consultare i dettagli per pianificare meglio i propri spostamenti e conoscere eventuali deviazioni o rallentamenti lungo le principali arterie della regione.

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Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna Qualche rallentamento per traffico tra Laurentina e ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Togliatti e Tor Cervara in uscita dalla capitale andiamo ora sulla Flaminia code tra Marlboro verso Terni ancora qualche problema perché è diretto verso Ostia permangono Infatti code sulla via del mare tra il raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 Napoli per consentire interventi di.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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