Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 7 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata tramite il servizio di Astral infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale, segnalando eventuali disagi o interventi in corso. Gli utenti possono consultare i dettagli per pianificare meglio i propri spostamenti e conoscere eventuali deviazioni o rallentamenti lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna Qualche rallentamento per traffico tra Laurentina e ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Togliatti e Tor Cervara in uscita dalla capitale andiamo ora sulla Flaminia code tra Marlboro verso Terni ancora qualche problema perché è diretto verso Ostia permangono Infatti code sulla via del mare tra il raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 Napoli per consentire interventi di.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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