Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La rete del trasporto pubblico e le strade sono state monitorate per fornire eventuali variazioni o disagi ai cittadini. La piattaforma ha raccolto dati riguardanti eventuali incidenti, lavori in corso o altri eventi che potrebbero influenzare il traffico locale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i miglioramento la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Appia in interna rallentamenti tra Cassia Veientana e Salaria e tra Nomentana e La Rustica ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 si sta in coda tra Portonaccio e io per la tangenziale est verso il centro andiamo ora sulla Flaminia dove rimangono code tra Malborghetto Adriano in direzione di Terni segnalato un incidente in via del Casale Lumbroso si sono formate Code all'intersezione con via Paolo in entrambi i sensi di.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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