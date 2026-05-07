Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 7 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha comunicato le condizioni del traffico sulla rete stradale di Roma e del Lazio. Sono stati segnalati alcuni rallentamenti e problemi di circolazione in diverse zone della città, con indicazioni sui percorsi alternativi e sulle eventuali criticità. La situazione viene aggiornata regolarmente per permettere agli utenti di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con una strada infomobilità servizio della regione Lazio andiamo subito a vedere la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Appia in interna rallentamenti tra Pisani e Aurelia seguite tra Cassia Veientana e Salaria e infine tra Nomentana Prenestina andiamo ora sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra fiorentini e Togliatti Verso il raccordo ci spostiamo sulla Roma Fiumicino ancora rallentamenti e code tra via della Magliana via del Cappellaccio direzione Eur ci spostiamo sulla Flaminia file tra Malborghetto piano.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 19:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio intenso il traffico sul Raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggi sulla Cristoforo Colombo per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con una strada infomobilità servizio della regione Lazio andiamo subito a vedere la situazione ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per ascoltare e individuare m ... ansa.it Comunicazione di servizio Viabilità Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, Via Roma è chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo - facebook.com facebook