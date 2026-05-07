Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha ripreso le comunicazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione fornisce aggiornamenti in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità lungo le principali arterie della regione. Le informazioni sono rivolte a coloro che si spostano in queste aree, con l’obiettivo di offrire dati utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio disagi sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Anche a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Roma Fiumicino e Ardeatina interna per traffico intenso si rallenta tra Pisana Aurelia Poi tra Cassia Veientana e Salaria è ancora tra Nomentana e Prenestina sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico tra la tangenziale est e il raccordo in uscita da Roma nel senso opposto si sta in coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale ci spostiamo ora sulla Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via della Magliana...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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