Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 di oggi, l’Astral Infomobilità ha aggiornato sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale, offrendo ai cittadini notizie utili per gli spostamenti della serata. L’aggiornamento si inserisce nelle attività di monitoraggio costante del traffico, con un focus sulla mobilità nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente ci sono incolonnamenti tra Pontina e Ardeatina interna per traffico si rallenta tra Pisana Aurelia Poi tra Cassia Veientana e Salaria è ancora tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul tratto della A24 rallentamenti per traffico tra la tangenziale est e Tor Cervara in uscita da Roma andiamo sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra via della Magliana a via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Cassia Veientana a causa di un pane ci sono formati chiude all'altezza...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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