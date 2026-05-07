Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 7 maggio 2026, la rete di viabilità della Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione, rivolta ai cittadini, fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e sulla situazione delle strade in tempo reale. La redazione di Astral infomobilità ha diffuso le informazioni attraverso il suo canale ufficiale per consentire agli utenti di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente su via Cristoforo Colombo via di Malafede via Brasini direzione raccordo anulare la circolazione e ora regolare ci spostiamo sulla via Tiberina permangono i disagi per la chiusura di una corsia code da via Tenuta Piccirilli a via Soriano nel Cimino verso via Flaminia è nella direzione opposta da via Flaminia a via Soriano nel Cimino code diminuzione poi sulla Flaminia qui per traffico da via di Grottarossa via Tuscania file sulla Salaria ma solo dall' aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali nei due.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente su via ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per ascoltare e individuare m ... ansa.it Comunicazione di servizio Viabilità Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, Via Roma è chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo - facebook.com facebook