Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 7 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione fornisce informazioni sul traffico, senza commenti o analisi, per aggiornare gli automobilisti sulle condizioni attuali delle strade e sui possibili disagi in zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione l'incidente avvenuto in precedenza sulla autostrada Firenze Roma crea code tra Magliano Sabina e Ponzano Romano direzione Roma il traffico defluisce su due corsie nell'ambito i cantieri per interventi di messa in sicurezza a seguito di una fuga di gas chiusa al transito veicolare la strada regionale 657 Sabina tra via Roma e lo svincolo per il raccordo casello Soratte In entrambe le direzioni prestare attenzione alla segnaletica.