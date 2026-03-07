Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 7 marzo 2026, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso nella regione, offrendo ai cittadini dettagli tempestivi per orientarsi meglio durante la giornata. La comunicazione viene trasmessa regolarmente per mantenere aggiornati automobilisti e pendolari.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole sulle strade e autostrade della nostra regione l'incidente avvenuto in precedenza sull'autostrada Firenze Roma crea code tra Magliano Sabina e Ponzano Romano direzione Roma il traffico defluisce su due corsie nell'ambito di cantieri per interventi di messa in sicurezza a seguito di una fuga di gas chiusa al transito veicolare la strada regionale 657 Sabina tra via Roma e lo svincolo per il raccordo casello Soratte In entrambe le direzioni prestare attenzione alla segnaletica sul posto.