Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 5 marzo 2026, Astral infomobilità ha segnalato uno stato di viabilità nella zona di Roma, comunicando aggiornamenti sulla situazione del traffico. La redazione ha raccolto le informazioni fornite dal servizio della Regione Lazio, che monitora le condizioni delle strade e delle arterie principali della città. Nessun dettaglio aggiuntivo o intervento specifico è stato indicato nel rapporto.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in Romana tra Ceprano e Frosinone code al km 630 in direzione Roma il traffico in aumento sulla rete viaria regionale Come di consueto nelle prime ore del mattino per gli spostamenti verso le 6 di lavorative nello specifico a Roma sul Raccordo Anulare i codini interna tra le uscite diramazione Roma sud e ambiente esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia Veientana poi dal Aurelia Pescaccio e si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina ci spostiamo sulla Urbano della Roma Teramo file dal...