A Benevento, la strada di via Matilde Serao torna a occupare le cronache locali, con particolare attenzione alla manutenzione del verde pubblico. La questione riguarda lo stato del verde urbano e le condizioni di pulizia, che continuano a sollevare preoccupazioni tra i residenti. La situazione si ripropone periodicamente, senza che siano stati adottati interventi risolutivi recenti. La discussione sulla gestione dello spazio pubblico rimane aperta tra cittadini e amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti A Benevento torna al centro dell’attenzione la questione del verde pubblico e della manutenzione urbana. In via Matilde Serao, infatti, i residenti lamentano una situazione che, nonostante un recente intervento di sfalcio dell’erba, sarebbe addirittura peggiorata sotto alcuni aspetti. Secondo quanto riferito da diversi cittadini della zona, l’erba alta presente lungo la strada è stata tagliata soltanto in maniera superficiale e temporanea, lasciando sul posto residui vegetali e polline che, complice il vento e le alte temperature di questi giorni, stanno invadendo abitazioni, balconi e finestre. Una condizione che starebbe creando notevoli disagi soprattutto alle persone allergiche.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via Matilde Serao, di male in peggio: il problema della pulizia del verde resta

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