Caro Carlo Conti la pezza è peggio del buco | abbiamo un problema più serio di quanto pensi

Durante l’ultima puntata di Sanremo, durante l’esibizione di Samurai, sono stati segnalati problemi tecnici che hanno causato interruzioni e disagi sul palco. Il pubblico ha assistito a momenti di confusione e alla sospensione momentanea dello spettacolo. La situazione ha coinvolto sia i musicisti che il team tecnico, portando a un’attenzione immediata sui problemi riscontrati durante la trasmissione.

Breve recap di quanto avvenuto durante l’ultima puntata di Sanremo: durante l’esibizione di Samurai Jay, una ballerina indossava dei jeans che lasciavano scoperti le gambe e parte del fondoschiena; Carlo Conti, rivolgendosi – ironicamente – alla moglie, le ha detto: « Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia! ». Pochi minuti dopo, durante l’intervento di Gino Cecchettin, che ha parlato di femminicidi e di una cultura patriarcale da estirpare, Conti ha detto: « Cambiamo la cultura, altrimenti cambieranno solo i nomi delle vittime ». Carlo Conti tenta di spegnere le polemiche, invece accende i riflettori su problema: non sappiamo cosa sia la cultura patriarcale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

