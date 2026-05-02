Via al Progetto quartieri del Comune interventi straordinari di pulizia e cura del verde

Comune, Rap e Reset in campo per restituire decoro alle aree verdi della città. Si parte lunedì 4 maggio con “Progetto quartieri”, il piano del Comune che ha deciso di iniziare dalla quinta e dalla settima circoscrizione con un programma articolato che coinvolgerà progressivamente tutta Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Cura del verde urbano. Piano sfalci da 1,3 milioni. Già partiti gli interventiCon l’arrivo della bella stagione, a Reggio Emilia prende il via il primo ciclo annuale di manutenzione del verde urbano.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Via libera del Consiglio comunale al nuovo Regolamento dei quartieri; Partecipazione, prosegue campagna di ascolto Il Quartiere del futuro per la città che cambia; Castelverde, presentato il progetto per liberare il quartiere dalle strade senza uscita; Progetto di sponsorizzazione Quartieri Narranti 2026.

Palermo, al via il Progetto Quartieri. Lagalla e Alongi: Una concreta azione di rilancio della cura diffusa della cittàPrenderà il via lunedì 4 maggio il Progetto Quartieri, il piano di interventi straordinari di pulizia e cura del verde urbano promosso dall'Amministrazione comunale e realizzato in sinergia con RAP ... ilsicilia.it

Al via a Bologna un nuovo ciclo di Laboratori di QuartiereIn una fase di grande cambiamento per Bologna, diventa ancora più importante mantenere e rafforzare la connessione tra le trasformazioni urbane e i bisogni della cittadinanza, attraverso interventi e ... sassuolo2000.it

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