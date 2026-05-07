Via Magliocco | Alotta chiede tutela per i negozianti nei cantieri

Un rappresentante dei negozianti ha presentato una richiesta ufficiale per ottenere maggiore tutela durante i lavori dei cantieri in via Magliocco. La richiesta si concentra sulla necessità di adottare misure che garantiscano la sicurezza e l’accessibilità ai negozi, limitando l’impatto delle opere sulla clientela. L’amministrazione comunale sta valutando nuove modalità di comunicazione e interventi concreti per favorire il ripristino del flusso di visitatori nella zona.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi protocolli di comunicazione il lavoro dei negozianti?. Quali misure concrete proporrà l'amministrazione per ripristinare il flusso di clienti?. Perché la gestione attuale dei cantieri sta isolando le vetrine locali?. Chi dovrà garantire il coordinamento tra uffici comunali ed esercenti?.? In Breve Disagi via Magliocco causati da cantieri nella zona pedonale da diverse settimane.. Alotta chiede nuovi protocolli di comunicazione con gli uffici comunali competenti.. Necessità di mitigare l'impatto sui flussi di clientela per le botteghe locali.. Proposta di incontro con l'amministrazione per risolvere l'asimmetria informativa territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Magliocco: Alotta chiede tutela per i negozianti nei cantieri Notizie correlate Lavori in via Magliocco, Alotta: “Solidarietà ai commercianti, serve più rispetto e comunicazione”Il consigliere comunale Salvo Alotta esprime piena solidarietà ai commercianti di via Magliocco, lungo la zona pedonale, che da settimane stanno... Quei cantieri fermi e l’Sos dei negozianti"I cantieri della metrotranvia Milano-Seregno sono drammaticamente sempre fermi e servono ristori per le attività commerciali maggiormente colpite".