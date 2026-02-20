Quei cantieri fermi e l’Sos dei negozianti
I cantieri della metrotranvia Milano-Seregno sono ancora bloccati, creando problemi concreti ai negozi della zona. La mancanza di avanzamenti nei lavori provoca perdite di clienti e fatturato per molte attività commerciali. I commercianti chiedono aiuti immediati per coprire le perdite causate dall’attesa prolungata. Le fermate incomplete e i lavori sospesi rendono difficile l’afflusso di clienti e aumentano le difficoltà quotidiane dei negozianti. La situazione rimane critica e senza una rapida soluzione.
"I cantieri della metrotranvia Milano-Seregno sono drammaticamente sempre fermi e servono ristori per le attività commerciali maggiormente colpite". Queste sono, insieme, la denuncia e la richiesta di Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza, partendo dall’attuale situazione dei lavori lungo la tratta della nuova tranvia. Come fermi, secondo Confcommercio, lo erano nel 2024: i Comuni più penalizzati sono Bresso, Nova Milanese e Desio, dove sono circa 200 imprese e attività commerciali di vicinato “murate“ dai cantieri. Per di più, a Bresso a soffrire sono gli ambulanti del Mercato Nord di via Vittorio Veneto: "Lo stato drammatico di un abbandono di fatto e immobilità dei cantieri – precisa Simone Errico, direttore di Confcommercio Alta Brianza – sta determinando, oltre al perdurante impatto economico negativo per le attività commerciali lungo il tracciato con perdite fino al 20% del fatturato riconducibili a presenza dei cantieri e limitazioni d’accesso, rilevanti ripercussioni sulla viabilità locale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
