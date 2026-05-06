Lavori in via Magliocco Alotta | Solidarietà ai commercianti serve più rispetto e comunicazione
Un consigliere comunale ha espresso solidarietà ai commercianti di una strada pedonale, sottolineando che nelle ultime settimane hanno dovuto affrontare diversi disagi causati dai lavori in corso. L’intervento, che riguarda il rifacimento dell’area, ha portato a criticità nella zona, portando anche a richieste di maggiore rispetto e di una comunicazione più efficace tra amministrazione e attività commerciali.
Il consigliere comunale Salvo Alotta esprime piena solidarietà ai commercianti di via Magliocco, lungo la zona pedonale, che da settimane stanno affrontando notevoli disagi a causa dei lavori in corso. “Raccolgo le segnalazioni e le preoccupazioni degli esercenti – dichiara Alotta – che lamentano.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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