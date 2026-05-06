Lavori in via Magliocco Alotta | Solidarietà ai commercianti serve più rispetto e comunicazione

Un consigliere comunale ha espresso solidarietà ai commercianti di una strada pedonale, sottolineando che nelle ultime settimane hanno dovuto affrontare diversi disagi causati dai lavori in corso. L’intervento, che riguarda il rifacimento dell’area, ha portato a criticità nella zona, portando anche a richieste di maggiore rispetto e di una comunicazione più efficace tra amministrazione e attività commerciali.