Via libera definitivo al Decreto Ponte | ok della Camera il provvedimento diventa legge

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il Decreto Ponte, un provvedimento contenente disposizioni urgenti su commissari straordinari e concessioni. Con questa approvazione, il decreto diventa legge dello Stato. La decisione è stata presa dopo il voto finale, che ha confermato l’adozione del testo già passato nelle fasi precedenti del procedimento legislativo. Il provvedimento ora ha valore di legge e ha effetto immediato.

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il cosiddetto “Decreto Ponte”, il provvedimento contenente disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, che da oggi diventa ufficialmente legge dello Stato. Il testo ha ottenuto 160 voti favorevoli, 110 contrari e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il decreto Ponte è legge: via libera definitivo dalla CameraL’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni,... Leggi anche: Decreto sicurezza è legge, ok definitivo alla Camera con 162 sì e 102 no, in Gazzetta ufficiale insieme al dl correttivo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambia; Ponte sullo Stretto, il decreto è legge tra fiducia e polemiche; Ponte sullo Stretto, via libera della Camera al decreto. Approvato con fiducia; Via libera della Camera al decreto Ponte sullo Stretto: il Governo incassa la fiducia. Via libera al decreto Commissari: svolta Ponte sullo Stretto, RFI e grandi opere infrastrutturaliVia libera al Ponte sullo Stretto. L’Aula della Camera lo ha approvato in via definitiva. Il decreto Commissari accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane e passa con la fiducia che ie ... tg.la7.it Decreto Ponte è legge: via libera definitivo dalla Camera con 160 sìDiventa legge il decreto che accelera cantieri e opere strategiche, dal Ponte sullo Stretto alla Metro C di Roma ... it.blastingnews.com Via libera al decreto Commissari: svolta Ponte sullo Stretto, RFI e grandi opere infrastrutturali - facebook.com facebook L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte ("le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"), che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce mis x.com