Decreto sicurezza è legge ok definitivo alla Camera con 162 sì e 102 no in Gazzetta ufficiale insieme al dl correttivo

Il decreto sicurezza è diventato legge dopo il via libera definitivo della Camera con 162 voti favorevoli e 102 contrari. La discussione, che si è protratta per due giorni, si è conclusa questa mattina con l’approvazione del provvedimento. Contestualmente, anche il decreto correttivo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Entrambi i testi verranno inseriti ufficialmente nella raccolta normativa nei prossimi giorni.

Entrambi i decreti verranno pubblicati in Gazzetta ufficiale. Il decreto sicurezza è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni che si è conclusa stamattina. Il decreto sicurezza è legge. È arrivato l'ok definitivo alla Camera con 162 sì e 102 no. Approvato anche il dl corre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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