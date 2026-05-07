La Camera ha approvato definitivamente il decreto Ponte, che riguarda disposizioni urgenti sui commissari straordinari e sulle concessioni. Con questa approvazione, il testo è diventato legge. La decisione è stata presa dopo il voto dell’Aula, senza ulteriori modifiche o integrazioni. Il decreto è ora in vigore e riguarda specifiche norme in materia di gestione delle concessioni e dei commissari straordinari.

L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, che è legge. Il via libera è arrivato con 160 voti favorevoli, 110 contrari e sette astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l’attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell’iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Altre norme riguardano la messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il decreto Ponte è legge: via libera definitivo dalla Camera

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