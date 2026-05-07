Il nuovo stadio alla Torraccia non si farà più. Il Comune ha deciso di ristrutturare il " Benelli " con il denaro che ricaverà dalla vendita dell’ampia ara della Torraccia destinata al nuovo stadio, e in cambio ha ceduto ad Aspes, che era proprietaria della zona della Torraccia, il "grezzo" dell’impianto Facchini di Villa San Martino che doveva essere casa Vuelle. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’"Operazione permute a osto zero" annunciata ieri dal sindaco Biancani e dall’assessore Pozzi. Sindaco Biancani, di cosa si tratta? "Di una permuta tra Comune e Aspes per completare l’edificio della piscina di via Togliatti, dandogli nuova vita, ma anche per recuperare risorse da destinare alla riqualificazione dello stadio Benelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via all’operazione permute. Il sindaco: "Stadio e piscina ristrutturati a costo zero"

Notizie correlate

Calciomercato Milan, Tare a cena per Retegui: costo dell’operazione e stipendio per il bomberIl Milan aveva puntato Retegui, con il direttore tecnico Geoffrey Moncada, già nell'estate 2024 quando giocava con il Genoa, prima di virare su...

Nuovo stadio, il caso dei parcheggi: "Chiarezza sul progetto del piazzale e rispetto per piscina e palestra"A fine mese il provvedimento per l’approvazione della Convenzione e del piano di gestione del nuovo stadio dell’Arezzo approderà in consiglio...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Via all’operazione permute. Il sindaco: Stadio e piscina ristrutturati a costo zero; Pesaro, per piscina e stadio operazione scambio. Biancani e Pozzi: Migliorie a costo 0. Aspes cede al Comune terreni e completerà la...; Collegamento negoziale: vende casa ma non vede soldi. Ecco perché.

Via all’operazione permute. Il sindaco: Stadio e piscina ristrutturati a costo zeroBiancani: Il Comune cede la parte grezza di via Togliatti all’Aspes che la concluderà. In cambio avremo le aree della Torraccia dalla cui vendita ricaveremo i soldi per il Benelli . ilrestodelcarlino.it

Al via in tutta l’Isola la campagna sanitaria per salvare 40mila ettari di boschi CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook

Porto Torres meta delle crociere: al via l’Italian Cruise Day x.com