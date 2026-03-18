Calciomercato Milan Tare a cena per Retegui | costo dell’operazione e stipendio per il bomber

Il Milan sta valutando l’acquisto di Mateo Retegui, attaccante italo-argentino nato nel 1999 e attualmente in forza all'Al-Qadsiah. Recentemente, Tare ha pranzato con i rappresentanti del giocatore per discutere i dettagli dell’operazione, tra cui il costo e lo stipendio richiesto. Retegui ha vestito le maglie di Genoa e Atalanta prima di trasferirsi in Arabia Saudita.

Il Milan aveva puntato Retegui, con il direttore tecnico Geoffrey Moncada, già nell'estate 2024 quando giocava con il Genoa, prima di virare su Álvaro Morata come sostituto di Olivier Giroud. Ma anche l'anno scorso, con Tare al comando, il Diavolo aveva fatto un tentativo con l'Atalanta per mettere le mani sul suo cartellino. Tentativo non andato a buon fine, visto l'ingresso in campo dell'Al-Qadsiah che, versando più di 60 milioni di euro alla 'Dea' e uno stipendio 'monstre' al calciatore, ha scombinato qualsiasi piano milanista. Così Retegui è finito in Arabia Saudita ma, secondo 'Tuttosport', in presenza di una grande chance per tornare nel nostro campionato, tornerebbe subito molto volentieri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare a cena per Retegui: costo dell’operazione e stipendio per il bomber Articoli correlati Calciomercato Milan, si cerca un bomber: c’è anche la possibilità di tornare su ReteguiIl Milan, ha fatto notare la 'rosea', ha già pensato - nel recente passato - a un uomo d'area come Mateo Retegui. Calciomercato Milan, Tare individua il bomber per Allegri. E lo soffia alla rivale di Serie ALa stagione 2026-2027 dovrà essere quella che segnerà il ritorno del Milan in Europa dopo un anno di assenza (in società, chiaramente, auspicano che... Una raccolta di contenuti su Calciomercato Milan Temi più discussi: Allegri vola, ma l'Europa è un'altra cosa: tre suggerimenti per un mercato da Milan; Calciomercato Milan, per la difesa occhi su Gila: il piano del ds Tare; Calciomercato Serie A – Pellegrino apre al Milan: le ultimissime; Calciomercato Milan, Tare: Kean, ora non è il momento, e sul futuro di Modric…. Calciomercato Milan, Tare guarda in Olanda: nome a sorpresaCalciomercato Milan, i rossoneri continuano a scandagliare l’Europa per il colpo in attacco: spunta il nome di Troy Parrott Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia come una vera e propria riv ... milannews24.com Gila Milan – Per il calciomercato estivo Allegri e Tare sono pronti a portare un nuovo assalto al difensore spagnoloGila Milan – Per il calciomercato estivo Allegri e Tare sono pronti a portare un nuovo assalto al difensore spagnolo Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan vuole a tutti i costi ... milannews24.com #Calciomercato #Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: #Tare prova a bruciare un top club - facebook.com facebook Calciomercato #Milan, spunta il nome di #Stanic: seguito dal vivo di recente #SempreMilan x.com