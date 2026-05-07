Veveri in festa per San Maiolo | il coro femminile Novaria in concerto con Nella luce

Sabato 9 maggio la parrocchia di San Maiolo Abate a Veveri ospita il Coro Femminile Novaria per un appuntamento tra musica e spiritualità. L'evento, intitolato "Nella Luce", fa parte del calendario delle celebrazioni per la festa patronale di San Maiolo, organizzata dalla comunità parrocchiale e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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