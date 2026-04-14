A Gratteri il concerto Luce d’Oriente | protagonista il coro Svete Tikhij
A Gratteri si svolge il concerto intitolato “Luce d’Oriente” organizzato dall’associazione Archeoclub d’Italia, in collaborazione con l’associazione MusicaMente di Palermo. Il protagonista dell’evento è il coro Svete Tikhij, che esegue musica sacra delle tradizioni cristiane orientali. L’evento è un concerto narrato che mira a mettere in evidenza le caratteristiche della musica sacra proveniente dall’Oriente.
L’associazione Archeoclub d’Italia con sede a Gratteri, in collaborazione con l’associazione MusicaMente di Palermo, presenta “Luce d’Oriente” un concerto narrato che pone al centro la forza evocativa della musica sacra delle tradizioni cristiane d’Oriente. L'appuntamento è il 18 aprile, alle 18.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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