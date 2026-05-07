Vetrerie Riunite | Oxy Capital punta al rilancio dopo la cessione

Oxy Capital ha annunciato l'intenzione di rilanciare le attività di una vetreria dopo aver acquisito la società. L'azienda ha dichiarato di voler risolvere il problema del forno entro il 2028 e presenterà un piano industriale durante un incontro previsto per l'11 giugno. L'obiettivo è di rilanciare la produzione e sviluppare nuovi progetti per la ripresa dell'attività.

? Cosa scoprirai Come potrà Oxy Capital risolvere il problema del forno entro il 2028?. Quali dettagli rivelerà il piano industriale durante l'incontro dell'11 giugno?. Perché la gestione precedente ha causato lo stallo produttivo a Colognola?. Chi garantirà la sicurezza dei 250 posti di lavoro durante la transizione?.? In Breve Oltre 250 lavoratori coinvolti a Colognola ai Colli per il comparto elettrodomestici.. Rifacimento urgente del forno di fusione entro il limite temporale del 2028.. Prossimo tavolo regionale con linee guida industriali fissato per l'11 giugno.. Fallimento precedente accordo fusione con l'azienda turca Yorglass dopo gestione Teak Capital.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vetrerie Riunite: Oxy Capital punta al rilancio dopo la cessione Notizie correlate C'è «cauto ottimismo» per Vetrerie Riunite, dopo l'acquisizione dal parte di Oxy CapitalMercoledì si è tenuto un incontro del tavolo regionale relativo alla situazione di Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli, in seguito alla... Kering punta al rilancio: Gucci punta a 1 miliardo con la pelleA Firenze, il vertice di Kering ha tracciato la rotta per il prossimo decennio con l’annuncio del piano strategico denominato ReconKering, volto a... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: C'è cauto ottimismo per Vetrerie Riunite, dopo l'acquisizione dal parte di Oxy Capital; Tavolo regionale per le Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli. C'è «cauto ottimismo» per Vetrerie Riunite, dopo l'acquisizione dal parte di Oxy CapitalL'assessore regionale Bitonci ha riferito che dal fondo hanno «affermato che sussistono i presupposti in termini di mercato e di competenze industriali per il rilancio dell’azienda e ha assunto un chi ... veronasera.it Verona, Vetrerie Riunite passa di mano: obiettivo nuove quote di mercatoIl mercato delle lavatrici cresce a livello mondiale del 3% all’anno. Non c’è solo chi cambia l’apparecchio di casa ormai obsoleto: a fare la differenza sono soprattutto Paesi come l’India, dove nuove ... ilsole24ore.com Tavolo regionale per le Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli - facebook.com facebook